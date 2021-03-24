Колумбия ведет переговоры о закупке российской вакцины «Спутник V»

Богота, 24 марта. Российский посол Николай Тавдумадзе и министр здравоохранения и социальной защиты Фернандо Руис обсудили поставки российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Колумбии. О прошедшей официальной встрече сообщили колумбийские дипломаты.

«23 марта состоялась встреча посла России Николая Тавдумадзе с министром здравоохранения Колумбии Фернандо Руисом Гомесом. Они обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, включая перспективы двустороннего сотрудничества, направленного на сдерживание распространения COVID-19», — отмечается в сообщении посольства.

Участниками встречи также стали глава управления Минздрава по медикаментам и медицинским технологиям Леонардо Аррегосе, советник министра Джина Чавес и координатор по сотрудничеству и международным отношениям министерства Паола Берналь.

В рамках встречи с российской стороной колумбийский министр заявил о своем участии в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет со 2 по 5 июня 2021 года.

«Министр заявил, что с удовольствием примет участие в ПМЭФ», — сообщил Тавдумадзе.

В феврале 2021 года Колумбия начала переговоры с Москвой о покупке российского «Спутника V». Колумбийский министр тогда подтвердил подписание соглашения о конфиденциальности с РФ.

На текущий момент Колумбия получает вакцину AstraZeneca через программу Всемирной организации здравоохранения COVAX. Власти страны также закупили китайский препарат от коронавируса Sinovac Biotech.

Мэр Боготы Клаудия Лопес ранее предложила Великобритании, России, Китаю и США организовать производство предлагаемых этими странами вакцин от COVID-19 в колумбийской столице. Столица является городом с наибольшим количеством привитых граждан во всей стране — было привито более 245 тысяч человек, 3,4% от населения.

#23Mar | @MinSaludCol informó que 1.238.259 personas han recibido la dosis de la vacuna contra el #COVID_19 en Colombia.



Bogotá es la ciudad con más ciudadanos vacunados: 245.614.



pic.twitter.com/yBT0wcRC6V — El Diario (@eldiario) March 23, 2021

За минувшие сутки в Колумбии подтверждено 4 946 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 126 человек. С начала пандемии COVID-19 зарегистрировано 2 347 224 случая заражения коронавирусом, умерли 62 274 человек. Колумбия находится на 11-м месте по количеству случаев заражения в мире, опережая Аргентину и Мексику и уступая Турции и Германии.