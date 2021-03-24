Вице-премьер РФ Борисов: обстоятельства гибели летчиков Ту-22М3 пока до конца не выяснены

Москва, 24 марта. Обстоятельства гибели трех членов экипажа самолета Ту-22М3 на аэродроме под Калугой до конца не выяснены. Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Юрий Борисов.

Вице-премьер добавил, что инцидент с гибелью трех пилотов требует дальнейшего тщательного разбирательства.

«Мы еще будем разбираться», — сказал Борисов.

В результате происшествия на аэродроме под Калугой погибли три члена экипажа Ту-22М3. При подготовке самолета к полету произошло аварийное срабатывание катапультных кресел. Так как высота была недостаточная для раскрытия парашюта, летчики получили травмы, несовместимые с жизнью.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что на место отправилась комиссия ВКС РФ, которой предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.