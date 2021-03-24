Исхаков впервые раскрыл подробности развода с Гагариной

Москва, 24 марта. Развод певицы Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова активно обсуждали весь прошлый год. Спустя время бывший муж артистки впервые раскрыл детали их расставания.

Поклонники Гагариной были потрясены ее решением развестись с Исхаковым после шести лет совместной жизни. Сейчас бывшие супруги поддерживают лишь формальное общение по вопросам, которые касаются их совместной дочери Мии.

Исхаков долгое время хранил молчание, не комментируя всю ситуацию с разводом. Даже спустя время он аккуратно подбирает слова, рассказывая о событиях прошлого года.

«Результатом нашего развода, помимо прочего, стало то, что у меня появилось много времени на себя. Кризис эмоциональный, разумеется, был. Распад семьи стал для меня довольно сильным потрясением. Но, думаю, я смог сублимировать энергию и эмоции в творчество и работу», — честно признался бывший муж Гагариной в интервью изданию Peopletalk.

Исхаков признался, что никогда особо не следил за творчеством Полины Гагариной и не будет этого делать после развода. Фотограф подчеркнул, что вряд ли обратится к бывшей супруге за дружеским советом.

«Наши с Полиной отношения сложные. Общаемся мы исключительно по вопросам, касающимся дочери», — подчеркнул Исхаков в интервью.

Впервые о разводе пары стало известно летом прошлого года, долгое время артисты скрывали информацию от журналистов. В соцсетях Исхаков неоднократно говорил о том, что тяжело переносит расставания с семьей. Пока артисты хранили молчание, в СМИ пытались разгадать причины развода артистов.