Минфин оценил ситуацию со стоимостью алкоголя в России

Москва, 24 марта. Министерство финансов России не видит предпосылок для повышения стоимости алкогольной продукции до конца 2021 года. Об этом говорится на сайте ведомства.

По словам представителей министерства, ставки акциза на алкогольные напитки и минимальные розничные цены ежегодно индексируются на уровень инфляции.

«Это стандартная практика. Никаких новаций в акцизной политике в отношении алкогольной продукции не предполагается», — резюмировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в текущем году цены на российские вина могут увеличиться на 10%–15%. Водка и пиво могут подорожать на 5%. Соответствующие изменения связаны с ожидаемой нехваткой продукции на товарном рынке. Согласно оценкам экспертов, дефицит составит не менее 40%. По мнению руководителя информационного центра WineRetail Александра Ставцева, вина российских производителей стоимостью до 500 рублей наиболее чувствительны к подорожанию.