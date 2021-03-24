Матвиенко рассказала, когда в России могут снять большую часть ограничений

Москва, 24 марта. Большинство ограничительных мер, введенных в России на фоне распространения коронавируса, могут снять уже к осени. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, такой исход возможен в случае массовой вакцинации населения страны. Благодаря этому должен сформироваться коллективный иммунитет, что поможет окончательно одержать над инфекцией в России.

«Я считаю, правы те эксперты, которые утверждают, что в случае массовой вакцинации к осени будет снята большая часть ограничений и мы вернемся к осени к нормальной жизни», — сообщила Матвиенко.

Ранее спикер Совфеда заявила, что основные ограничения для борьбы с COVID-19 в стране будут сняты к концу мая.