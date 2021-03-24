Министр внутренних дел Великобритании устроит «большую встряску» нелегальным мигрантам

Лондон, 24 марта. Нелегальные мигранты больше не смогут претендовать на постоянное жилье и государственные пособия, заявила глава внутреннего ведомства Британии Прити Патель.

Нелегальным мигрантам будет отказано в праве на поселение в Великобритании, даже если до этого они были наделены статусом политического беженца, сообщает Daily Telegraph. Именно с такой инициативой выступила министр внутренних дел Соединенного Королевства Прити Патель. Поводом для пересмотра текущего миграционного законодательства стали более восьми тыс. нелегалов, пересекших Ла-Манш на лодках за 2020 год.

Патель предложила заменить политическим беженцам постоянный статус на «временную защиту». Это означает, что нелегалы будут лишены ряда гражданских прав, которыми располагали ранее, включая вид на жительство и государственные пособия. Последние будут сокращены и останутся только для самых бедных мигрантов.

Только те, кто прибывает в Великобританию законными путями, будь то официальные правительственные программы для беженцев из зон боевых действий или бегство от преследований у себя на родине, будут иметь право на бессрочное пребывание, подчеркнула Патель.

Цель законопроекта — перекрыть кислород преступникам, занимающимся контрабандой людьми на Туманный Альбион. Патель уверена, что если каждые 30 месяцев статус мигранта начнут пересматривать, а человек будет постоянно находиться на грани депортации, это отпугнет желающих пересечь Ла-Манш в поисках легкой жизни.

Предложенные Патель поправки будут внесены в Закон о суверенных границах уже осенью текущего года, сообщили журналистам источники в Уайтхолле. Несмотря на то, что новая версия закона полностью соответствует международным стандартам и Конвенции ООН о беженцах, британские СМИ уже называют решение «самой большой встряской за 50 лет существования миграционного законодательства Великобритании» и ожидают массу недовольства и юридических проволочек.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о встрече представителей американской делегации с министром иностранных дел Мексики Марсело Эбрардом. Эбрард в ходе встречи подчеркнул, что жители бедных стран рвутся эмигрировать из-за беспросветной бедности, отчаяния и произвола местных властей.