В Минздраве РФ оценили влияние вакцин от коронавируса на репродуктивную функцию

Москва, 24 марта. Сведений об отрицательном влиянии вакцин от коронавирусной инфекции на репродуктивную функцию у людей нет. Об этом сообщила главный специалист Минздрава РФ Наталия Долгушина.

По ее словам, научных подтверждений негативного влияния на репродуктивную функцию мужчин и женщин от российских препаратов на текущий момент нет. При этом Долгушина уточнила, что перенесенный коронавирус может увеличивать вероятность появления осложнений у беременных.

Ранее ведущий научный сотрудник МГУ Максим Скулачев заявил, что никакие вакцины не способны привести к бесплодию. Таким образом вакцинация никак не отобразится на репродуктивной функции человека.