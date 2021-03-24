ФАС: сильного подорожания топлива в России не предвидится

Москва, 24 марта. Обстановка на рынке нефтепродуктов в России будет стабильна, уверен заместитель главы ФАС Виталий Королев.

Резкого роста цен на бензин и дизтопливо в России не ожидается. Так считает заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев. Об этом сообщает ТАСС.

Независимый топливный союз ранее предлагал уменьшить размер акциза на топливо пятого эко-класса, а также ликвидировать демпфер с целью урегулирования нестабильности на рынке.

«Мы в постоянном режиме еженедельно докладываем в правительство. У нас принимаются значительные меры с выяснением ситуации в регионах, мы держим на пульсе ситуацию на Дальнем Востоке и в Крыму, у нас полный мониторинг», — рассказал Королев.

Помимо этого, в службе уверены, что демпфер, напротив, позволяет улучшить обстановку на топливном рынке.

Кабмин планирует изменить механизм ценообразования на дизтопливо и бензин с 1 мая текущего года. Такие планы озвучивал заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак.