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Универсальные монтажные корпусы под разные виды ракет появятся на космодроме Восточный

Универсальные монтажные корпусы под разные виды ракет появятся на космодроме Восточный

Москва, 24 марта. Универсальные монтажные корпусы под различные виды ракет будут созданы на космодроме Восточный. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, необходимо сделать так, чтобы в техническом комплексе можно было обслуживать несколько типов ракет, а не возводить отдельные корпусы под каждый носитель. Также глава госкорпорации подчеркнул, что весь космодром должен быть единым организмом, а не набором стартовых комплексов, существующих автономно.

«Чтобы командные пункты могли взаимодействовать с разными стартовыми комплексами. Вот это отдельная задача, сегодня вице-премьер дал поручение, и оно будет исполняться», — уточнил Рогозин.

Восточный является самым молодым космодромом России. Первый пуск был осуществлен в 2016 году, с тех пор проведено шесть пусков ракет-носителей семейства «Союз». На сегодняшний день на космодроме строятся объекты второй очереди, которые позволят запускать с Восточного ракеты семейства «Ангара». Работы будут завершены к 2023 году.

Как сообщалось ранее, Восточный проводит последние подготовки перед запуском ракеты «Союз».

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