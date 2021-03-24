Экс-главу ФИФА Блаттера отстранили от любой футбольной деятельности почти на семь лет

Цюрих, 24 марта. Бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер и бывший генеральный секретарь организации Жером Вальке отстранены от любой футбольной деятельности на шесть лет и восемь месяцев.

Причиной такого решения стали нарушения кодекса этики, об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола. Санкции в отношении Блаттера вступят в силу 8 октября 2021 года, а в отношении Вильке с 8 октября 2025 года. Кроме того, оба экс-чиновника обязаны заплатить штрафы в размере миллиона швейцарских марок.



В настоящее время ФИФА активно занимается подготовкой к Чемпионату мира по футболу, который был перенесен на 2022 год из-за пандемии коронавируса. Действующий глава ФИФА Джанни Инфантино подчеркнул, что первенство должно проходить исключительно в присутствии зрителей на трибунах.