В Тачире изъяли полтонны кокаина, ВОЗ везет в Венесуэлу вакцину AstraZeneca

В Тачире полиция изъяла почти полтонны кокаина, в Трухильо началась вакцинация преподавателей, 20 спортсменов были задержаны в Арагуа за нарушение антиковидных мер, МИД Венесуэлы обещает помочь Венесуэле, а Гуайдо и ООН хотят прививать венесуэльцев сомнительной вакциной. Об этих и других событиях в Венесуэле читайте в дайджесте Федерального агентства новостей.

Западная Венесуэла

Арест кибермошенников

Полиция штата Сулия задержала в городе Маракайбо четверых мошенников, сколотивших состояние на незаконной «торговле» валютой. Банда работала в социальных сетях, предлагая гражданам приобрести доллары США по выгодному курсу. Как только они получали банковский перевод в боливарах, преступники блокировали покупателей и удаляли свои страницы. Позднее прокуратура сообщила об аресте двух их сообщников в Каракасе.

Перехват партии наркотиков

В штате Тачира Национальная гвардия Венесуэлы задержала фургон, в котором были найдены 400 пачек с кокаином общим весом более 456 килограммов. Автомобиль направлялся из приграничного с Колумбией города Колонсито в столицу штата Карабобо Валенсию. Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя и его спутника, им предъявлены обвинения в наркотрафике.

#UltimoMinuto|| En el P.A.C La Tendida, Edo. Táchira, efectivos adscritos a la GNB @TachiraInvicta, detuvieron a 02 Ciudadanos y retuvieron 01 vehículo, en el cual eran transportados 400 envoltorios de presunta Cocaína con un peso Aprox de 456,140 Kgs #23Mar #ActivosContraElVirus pic.twitter.com/gtTVr4Dd4Q — @ceofanb (@Libertad020) March 23, 2021

Начало вакцинации учителей

В ряде муниципалитетов штата Трухильо началась вакцинация сотрудников сферы образования. Более двух тысяч учителей получат китайскую вакцину Sinopharm в муниципалитетах Валера, Трухильо, Пампан, Пампанито, Сан-Рафаэль-де-Карвахаль, Рафаэль-Рангель, Миранда, Боливар и Боконо. Глава секретариата образования правительства штата Лиросбея Торрес уточнила, что в первую очередь прививки против COVID-19 получат преподаватели, ведущие занятия в очном режиме. Власти не включают в программу вакцинации беременных и учителей с хроническими заболеваниями, поскольку препарат от Sinopharm не рекомендован к применению в подобных случаях.

Землетрясение в Апуре

Подземные толчки магнитудой 4,6 баллов по шкале Рихтера на глубине 5 км были зафиксированы в 22 километрах от поселения Эль-Нула в штате Апуре. Жители поселка почувствовали толчки, однако катаклизм не повредил инфраструктуру Эль-Нулы.

#Sismo:2021/03/22 22:48 (HLV), Mag. 4.6 Mw, a 22 Km al noreste de El Nula (7.472 N,71.856 W), prof. 5,0 km — Funvisis (@FUNVISIS) March 23, 2021

Последнее крупное землетрясение в Венесуэле произошло 21 августа 2018 года в городе Ягуарапаро. Магнитуда толчков составила 6,9 баллов, в результате катаклизма были повреждены многие здания.

Центральная Венесуэла

Тотальный карантин

Губернатор штата Карабобо Рафаэль Лакава подписал указ о введении строгого карантина на территории своего региона. Новые ограничительные меры подразумевают временное перекрытие транспортного сообщения с другими штатами, закрытие всех предприятий, не вошедших в список государственно образующих, а также запрет на проведения любого рода культурных, политических, спортивных или религиозных массовых мероприятий.

«Мы полностью закроем штат, кроме супермаркетов, магазинов, аптек, клиник, больниц — все остальное будет закрыто. Мы ограничиваем работу общественного транспорта на две недели. Работа церквей и храмов на данный момент приостановлена», — заявил Лакава.

Ya saben no quiero comiquita con nadie. Todos tenemos q acatar la cuarentena radical decretada por el gobierno ???????????? pic.twitter.com/ss9EBt0Rxq — Rafael Lacava (@rafaellacava10) March 23, 2021

Сотрудники правоохранительных органов будут жестко пресекать любые попытки нарушения карантина, подчеркнул он.

«Все бары, рестораны, места общепита на две недели будут закрыты, вы можете заказать только доставку на дом. Если я увижу, что кто-то самостоятельно забирает заказ, он столкнется с правосудием. И если этот кто-то окажется моим другом, то он заплатит в два раза больше. Ни для кого нет исключений из правил», — добавил губернатор.

Спорт против вируса

В штате Арагуа двухнедельный карантин начался с задержания спортсменов, которые нарушили карантин. В ходе инспекции в районе Ла Арболеда в городе Маракай полиция обнаружила подпольно работающий фитнес-центр и задержали 20 посетителей, нарушивших карантин. Их доставили в местный отдел полиции и провели беседу о важности соблюдения ограничительных мер, после чего отпустили. А вот владельцу спортзала придется ответить по всей строгости закона — в лучшем случае он заплатит большой штраф.

#22Mar Hemos detenido y puesto a la orden de la fiscalía a estas personas que de manera irresponsable incumplían el decreto presidencial de cuarentena radical; tomaremos todas las acciones que sean necesarias para proteger la vida de las familias #RadicalContraLaCovid19 pic.twitter.com/OecoCayvJg — Rodolfo Marco Torres (@RMarcoTorres) March 22, 2021

21 марта президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился ввести на территории всей страны двухнедельный карантин в целях сдерживания распространения вируса COVID-19. В последние недели количество новых случаев заражения резко выросло из-за распространения более вирулентного бразильского штамма инфекции.

Международные отношения

ВОЗ хочет поставить в Венесуэлу запрещенную вакцину

Чиро Угарте, директор департамента чрезвычайных ситуаций Панамериканской организации здравоохранения, отвечающей за дистрибуцию вакцин в рамках программы ООН COVAX, заявил, что первыми препаратами против COVID-19 для Венесуэлы будут вакцины от компании AstraZeneca.

#AhoraVPItv | Ciro Ugarte, funcionario de la OPS: "Se ha permitido que Venezuela tenga un acercamiento a Covax (...) Las vacunas que están previstas son las de AstraZeneca" #23Mar



Conéctate a nuestra señal #EnVivo aquí: https://t.co/tas4DPZhyQ pic.twitter.com/qp2GEzFfcj — VPItv (@VPITV) March 23, 2021

На прошлой неделе стало известно, что оппозиционер Хуан Гуайдо, которому западные государства передали контроль над зарубежными активами Венесуэлы, достиг согласия с правительством Николаса Мадуро и решил оплатить вакцины для шести миллионов венесуэльцев.

Теперь чиновники ООН решили направить в Боливарианскую республику препарат, в эффективности которого усомнились десятки государств в Европе и Азии. Ранее вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что вакцина AstraZeneca не будет одобрена к применению в связи с тяжелыми побочными эффектами, выявленными у вакцинированных в странах ЕС.

#ENVIVO | Vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informa que el Gobierno venezolano no dará permiso a AstraZeneca para que su vacuna contra la Covid-19 se administre en el país → https://t.co/tqMKHfl0b4 pic.twitter.com/pYuS65cC4V — teleSUR TV (@teleSURtv) March 16, 2021

Гуманитарные вопросы

Пандемия COVID-19 в Венесуэле

За минувшие сутки в Венесуэле было зафиксировано 614 новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. От инфекции скончались девять человек, а общее количество умерших от осложнений превысило 1500. По словам Дельси Родригес, победить коронавирус удается 93% зараженным венесуэльцам.

La vicepresidenta de #Venezuela????????, @drodriven2, informó en rueda de prensa que el país reportó un 93% de recuperación de la #Covid_19



Además, se reportan 608 nuevos pacientes por transmisión comunitaria ????https://t.co/A3MwHkh6G9 — teleSUR TV (@teleSURtv) March 24, 2021

МИД Венесуэлы предложил помощь Бразилии

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса выразил готовность Каракаса оказать помощь правительству Бразилии в борьбе с пандемией. В настоящее время самая густонаселенная страна Южной Америки переживает худшую санитарную катастрофу в своей истории: количество умерших от инфекции приближается к 300 тысячам, палаты интенсивной терапии заполнены почти во всех штатах, а врачи сообщают о нехватке медикаментов и кислорода.

«Мы подтверждаем готовность Венесуэлы сотрудничать и помогать братскому и соседскому народу Бразилии в медицинском и гуманитарном кризисе, вызванном COVID-19. Наши консульские команды в Белене и Боа-Висте ждут необходимой логистической координации», — заявил дипломат.

Ratificamos la disposición de #Venezuela de cooperar y ayudar al hermano pueblo vecino de #Brasil a enfrentar la crisis sanitaria y humanitaria generada por el #Covid_19. Nuestros equipos consulares de Belém do Pará y Boavista esperan por las coordinaciones logísticas necesarias. https://t.co/XB9IOoVNR3 — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) March 22, 2021

В январе 2021 года власти Венесуэлы уже помогли Бразилии, наладив поставки медицинского кислорода в штат Амазонас, где случился коллапс системы здравоохранения, а местные поставщики газа не справились с нагрузкой. Президент Жаир Болсонару вместо слов благодарности раскритиковал Николаса Мадуро за его внешний вид и заявил, что правительство Бразилии «контролировало ситуацию».