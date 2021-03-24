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Бывший муж Гагариной завел новые отношения после развода

Бывший муж Гагариной завел новые отношения после развода

Москва, 24 марта. Бывший муж певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков признался, что завел новые отношения после расставания с супругой.

Гагарина и Исхаков развелись в прошлом году, но о своей личной жизни после разрыва не распространяются. Фотограф предпочитает держать имя новой избранницы в секрете.

«Да, у меня есть отношения. Но имя моей спутницы довольно известное, и я не хотел бы делать это достоянием общественности. Во всяком случае пока», — сказал бывший муж певицы.

Исхаков отметил, что после развода у него появилось гораздо больше времени на творчество. Распад семьи стал для фотографа настоящим потрясением, и он ушел в работу, чтобы справиться с переживаниями. С Полиной Гагариной он сейчас практически не общается. Бывшие супруги взаимодействуют только по вопросам, касающимся общей дочери Мии.

«Наши с Полиной отношения сложные», — пояснил Исхаков в интервью Peopletalk.

Полина Гагарина и ее бывший супруг по-прежнему не назвали точную причину развода. Есть предположения, что они расстались из-за значительной разницы в доходах, ведь певица зарабатывает куда больше Исхакова.

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