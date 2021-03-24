Бывший муж Гагариной завел новые отношения после развода

Москва, 24 марта. Бывший муж певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков признался, что завел новые отношения после расставания с супругой.

Гагарина и Исхаков развелись в прошлом году, но о своей личной жизни после разрыва не распространяются. Фотограф предпочитает держать имя новой избранницы в секрете.

«Да, у меня есть отношения. Но имя моей спутницы довольно известное, и я не хотел бы делать это достоянием общественности. Во всяком случае пока», — сказал бывший муж певицы.

Исхаков отметил, что после развода у него появилось гораздо больше времени на творчество. Распад семьи стал для фотографа настоящим потрясением, и он ушел в работу, чтобы справиться с переживаниями. С Полиной Гагариной он сейчас практически не общается. Бывшие супруги взаимодействуют только по вопросам, касающимся общей дочери Мии.

«Наши с Полиной отношения сложные», — пояснил Исхаков в интервью Peopletalk.

Полина Гагарина и ее бывший супруг по-прежнему не назвали точную причину развода. Есть предположения, что они расстались из-за значительной разницы в доходах, ведь певица зарабатывает куда больше Исхакова.