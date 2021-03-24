Киев, 24 марта. Граждане Украины пришли в негодование из-за нового указа президента РФ Владимира Путина о запрете владения землей в Крыму для иностранцев.

Владельцы недвижимости в Крыму из других стран оказались перед выбором: получать российское гражданство или прощаться с имуществом. Земельные участки будут выставлены на аукцион или перейдут в муниципальную собственность.

Стоит отметить, что огромная орда украинских чиновников и политиков являются владельцами недвижимости на полуострове. Неизвестно, как они собираются сохранить его, если двойное гражданство запрещено на территории Украины. Сам президент страны Владимир Зеленский «отделался легким испугом», ведь во владении его жены Елены в Крыму находится квартира, на которую не распространяется указ.

Экономические потери понесут другие важные персоны Незалежной, среди которых глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, руководитель НАБУ Артем Сытник и киевский мэр Виталий Кличко. Утрата крымской собственности, очевидно, спровоцирует очередной приступ истерии и русофобии.

Госсовет Республики Крым ранее назвал условие, которое позволит иностранным гражданам сохранить дом в собственности. Для этого необходимо отдать земельный участок муниципалитету, а затем оформить аренду.