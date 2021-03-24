Цена российских ОФЗ вернулась к уровням марта 2020 года

Москва, 24 марта. Стоимость облигаций федерального займа РФ упала до уровня начала пандемии в марте 2020 года. Падение может быть связано с возможными санкционными ограничениями.

Снижение индекса российских гособлигаций RGBITR продолжается с начала марта. По состоянию на 22 марта, впервые с мая минувшего года показатель опустился ниже 600 пунктов, а 23 марта — до отметки 593,85 пункта. Доходность ОФЗ превысила 7% уровень.

Соответствующая прибыльность по государственному долгу России в последний раз наблюдалась год назад — в начале пандемии коронавируса и обвала стоимости нефти. Однако тогда ключевая ставка ЦБ РФ, от которой зависит цена облигаций федерального займа, была выше, чем сейчас: 6% против 4,5%.

По словам главного экономиста BCS Global Markets Владимира Тихомирова, инвесторы выходят из ОФЗ, опасаясь введения новых санкций против России. Соединенные Штаты Америки должны представить их на этой неделе. Ранее сообщалось, что ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка слабо отразилось на долговом рынке. На этом фоне сохраняется спрос физических лиц к более доходным бумагам.

Прогнозы экспертов в области финансов по ситуации на рынке ценных бумаг ранее представил INFOX.