Российский посол опроверг наличие конкуренции между РФ и Францией в ЦАР

Банги, 24 марта. Россия и Франция не конкурируют между собой в Центральноафриканской Республике. Об этом в интервью радио Bangui FM заявил российский посол в ЦАР Владимир Титоренко.

«В ЦАР нет конкуренции между Россией и Францией. Эти два государства работают над восстановлением мира в стране. В сложной ситуации, связанной с безопасностью, президент Фостен-Арканж Туадера поехал во Францию с целью укрепить FACA. Но благоприятного результата не было. Тогда он отправился в Россию», — пояснил дипломат

Титоренко подчеркнул, что решение о прибытии в африканское государство российских инструкторов достигнуто в ходе встречи лидера ЦАР с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и последующими консультациями с президентом России Владимиром Путиным.

Российские специалисты отправились в Центральноафриканскую Республику не только по официальному приглашению властей, но и с одобрения Совета Безопасности ООН. Инструкторы занялись обучением и консультированием военнослужащих ЦАР. Итогом переподготовки стало контрнаступление правительственных войск на боевиков, в ходе которого за пару месяцев освобождено около 30 городов.