Американский ракетный крейсер Monterey покидает Черное море

Неаполь, 24 марта. Ракетный крейсер ВМС США Monterey покидает акваторию Черного моря, где он принимал участие в военно-морских учениях Sea Shield — 21.

Национальный центр управления обороной РФ в пятницу, 19 марта, сообщил о заходе в Черное море ракетного крейсера ВМС США Monterey. Командование 6-го флота ВМС США 24 марта распространило информацию, что корабль выполнил все задачи в рамках учений и покидает Черное море.

Накануне сообщалось о выходе из Черного моря эскадренного миноносца ВМС США Thomas Hudner, который также принимал участие в учениях. Кроме американских крейсера и эсминца в маневрах были задействованы корабли ВМС Болгарии, Румынии и Турции.