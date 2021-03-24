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Глава парламента Крыма раскрыл сроки подачи иска к Киеву

Глава парламента Крыма раскрыл сроки подачи иска к Киеву

Симферополь, 24 марта. Крымские власти намерены подать иск в связи с водной блокадой со стороны Украины до середины текущего года, заявил глава парламента республики Владимир Константинов.

По его словам, предварительная сумма иска превышает один триллион рублей.

Ранее Константинов рассказывал о подготовке Крыма к подаче соответствующего заявления в суд. По его словам, это только начало большой претензионной работы, поскольку в дальнейшем будут рассматриваться действия Киева, приведшие к энергетической и транспортной блокадам.

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