«Российский Дубай»: как Грозный стал жемчужиной Кавказа

Столица Чеченской Республики — Грозный — сегодня по праву может называться одним из самых эффектных городов России. Еще десять лет назад большая его часть лежала в руинах. А уже в 2021 году Грозный готов соревноваться за звание одного из лучших туристических городов страны.

Как вспоминают старожилы, Грозный всегда славился своей красотой, чистотой и щедрым гостеприимством. Война, которая накрыла этот регион в 90-е годы, практически до основания разрушила город. Но не сломила гордые кавказские сердца грозненцев.

Житель села Хал-Килой и имам местной мечети Абдурахман Давлетукаев помнит тот разрушенный город, и каким он стал сейчас:

«С пушки стреляли, все было в пыли. <…> А сейчас город у нас чистый, прозрачный, хорошо восстановленный», — вспоминает Абдурахман Давлетукаев.

Любовь у грозненцев к своему городу с рождения, она в крови. И мало кто мог предположить в те страшные времена, что Грозный так преобразится.

Директор Национальной библиотеки Чеченской Республики Сацита Исраилова с особым трепетом рассказывает о родных местах: где родилась, училась, пошла на работу. Она уверена, что Грозный — это город будущего.

«Никто даже не предполагал, что пройдет около десяти лет, и Грозный оживет, зацветут молодые деревья. <…> Это город тех, кто сегодня живет здесь, делает еще лучше и краше. Мы, конечно, помним старый город, но мы себя очень уютно, комфортно чувствуем и в новом городе», — рассказывает Сацита.

Примечательно, что сегодня Чечня официально признана регионом России с наименьшим уровнем преступности. А в селах и районах люди всегда друг другу помогают.

«При восстановлении Грозного, по призыву Рамзана Ахматовича Кадырова, мы помним, пришли 500 тысяч человек! То есть 500 тысяч человек одновременно принимали участие в субботнике. Такими темпами, такими громадными шагами восстанавливался город, настолько оперативно, что люди, которые уехали из города, не верили, что какие-то здания и проспекты были восстановлены так быстро», — говорит помощник главы Чеченской Республики Ахмед Дудаев.

А кто-то даже специально переехал в Грозный, чтобы жить здесь. Джибраиль Шамилев с первого раза понял, что хочет проживать только в столице Чеченской Республики:

«Как приехал сюда впервые в ноябре 2013 года, так сразу все понравилось. <…> Скоро здесь будет стоять «Ахмат Тауэр», тогда уже точно будет второй Дубай! <...> Я мечтал сюда попасть, но думал, что здесь все разрушено, опасно. А теперь вся Россия знает и видит, что здесь происходит, как здесь красиво и спокойно», — поделился Джибраиль.

Каждый год Грозный меняется, тысячи туристов приезжают сюда, чтобы воочию увидеть «кавказское чудо».

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