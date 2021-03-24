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Кинокритик объяснил, почему фильм Козловского «Чернобыль» может быть успешным

Кинокритик объяснил, почему фильм Козловского «Чернобыль» может быть успешным

Всероссийская премьера кинокартины «Чернобыль», режиссером которой выступил актер и сценарист Данила Козловский, запланирована на 15 апреля. Кинокритик, исполнительный директор Краснодарской школы кино Алексей Двоеглазов в разговоре с корреспондентом ФАН объяснил, почему фильм Козловского может быть успешным.

На сегодняшний день пытливому взору зрителя представлено не менее 55 лент российского и зарубежного производства, рассказывающих о событиях страшной трагедии, произошедшей на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.

Последняя знаковая работа по этой теме была представлена в 2019 году американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky. Мини-сериал в жанре исторической драмы «Чернобыль» стал самым популярным телешоу в истории. По данным сайта Internet Movie Database (IMDB), серил получил среднюю оценку 9,6 балла из 10.

Кинокритик объяснил, почему фильм Козловского «Чернобыль» может быть успешным

Эксперту ФАН в области кино также пришлась по душе работа американского режиссера Йохана Ренка.  

«Отснят, действительно, замечательный, качественный сериал на тему, достаточно важную для нашей страны, для постсоветского пространства», — отметил Алексей Двоеглазов.

С момента выпуска американского «Чернобыля» прошло без малого два года. И вот на авансцену кинематографа готовится выйти картина Козловского, где он, кстати, исполнит главную роль.

Кинокритик объяснил, почему фильм Козловского «Чернобыль» может быть успешным

Та же трагедия, та же история, остается один вопрос, почему на ряду с другими лентами о трагичной истории Чернобыльской АЭС лента российского режиссера может претендовать на успех? 

«Считаю, что прецедент прошлых лет с зарубежным сериалом о Чернобыле достаточно показателен. Очевидно, что интерес к этой теме не угас, и поэтому продолжают выходить фильмы на эту тему. Надеюсь, фильм Данилы Козловского будет не менее интересным и соберет кассу, на которую рассчитывает автор этого фильма», — заключил кинокритик.

Ранее российский актер Данила Козловский объяснил, почему его фильм «Чернобыль» не вышел в прокат в прошлом году.

Источник: Федеральное агентство новостей
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