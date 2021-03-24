Кинокритик объяснил, почему фильм Козловского «Чернобыль» может быть успешным

Всероссийская премьера кинокартины «Чернобыль», режиссером которой выступил актер и сценарист Данила Козловский, запланирована на 15 апреля. Кинокритик, исполнительный директор Краснодарской школы кино Алексей Двоеглазов в разговоре с корреспондентом ФАН объяснил, почему фильм Козловского может быть успешным.

На сегодняшний день пытливому взору зрителя представлено не менее 55 лент российского и зарубежного производства, рассказывающих о событиях страшной трагедии, произошедшей на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.

Последняя знаковая работа по этой теме была представлена в 2019 году американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky. Мини-сериал в жанре исторической драмы «Чернобыль» стал самым популярным телешоу в истории. По данным сайта Internet Movie Database (IMDB), серил получил среднюю оценку 9,6 балла из 10.

Эксперту ФАН в области кино также пришлась по душе работа американского режиссера Йохана Ренка.

«Отснят, действительно, замечательный, качественный сериал на тему, достаточно важную для нашей страны, для постсоветского пространства», — отметил Алексей Двоеглазов.

С момента выпуска американского «Чернобыля» прошло без малого два года. И вот на авансцену кинематографа готовится выйти картина Козловского, где он, кстати, исполнит главную роль.

Та же трагедия, та же история, остается один вопрос, почему на ряду с другими лентами о трагичной истории Чернобыльской АЭС лента российского режиссера может претендовать на успех?

«Считаю, что прецедент прошлых лет с зарубежным сериалом о Чернобыле достаточно показателен. Очевидно, что интерес к этой теме не угас, и поэтому продолжают выходить фильмы на эту тему. Надеюсь, фильм Данилы Козловского будет не менее интересным и соберет кассу, на которую рассчитывает автор этого фильма», — заключил кинокритик.

Ранее российский актер Данила Козловский объяснил, почему его фильм «Чернобыль» не вышел в прокат в прошлом году.