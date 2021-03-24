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Власти Перу объявили тревогу из-за вспышки лихорадки денге

Власти Перу объявили тревогу из-за вспышки лихорадки денге

Лима, 24 марта. Министерство здравоохранения объявило санитарно-эпидемиологическую тревогу на территории Перу из-за вспышки лихорадки денге. Об этом сообщает Минздрав страны.

Центр эпидемиологии, профилактики и контроля заболеваний Перу указал на необходимость усиления надзора и проведения дезинфекции в связи с распространением лихорадки денге, от которой с начала года погибли семеро из 12 тысяч инфицированных. Количество случаев заражения денге к марту 2021 года в три раза больше, чем в тот же период в 2020 году.

Власти Перу объявили тревогу из-за вспышки лихорадки денге

Вспышка заболевания совпадает со второй волной коронавируса и подвергает риску треть населения страны. В целях предотвращения распространения комаров Aedes aegypti, которые переносят лихорадку денге, вирус Зика и чикунгунью, столичные власти провели дезинфекцию некоторых районов Лимы.

«В Лиме были подтверждены несколько случаев денге, бригады уже работают в столице, чтобы ограничить масштабы распространения болезни», — сообщил замминистра здравоохранения Перси Минайя.

Органы здравоохранения объявили тревогу, так как случаи заражения вирусной инфекцией в стране увеличились на 34% по сравнению с тем же периодом в 2020 году. Южноамериканское государство переживает худшую эпидемию денге с 2017 года, когда вирус поразил 68 тысяч человек.

В регионе Мадре-де-Дьос, расположенном в Амазонии, на границе с Бразилией и Боливией, на каждые 100 тысяч жителей приходится 456 случаев заражения, что является рекордным показателем для Перу.

Денге — это вирусная инфекция, распространенная в субтропических и тропических зонах. К общим симптомам относят высокую температуру, головную, мышечную и поясничную боли, тошноту и сыпь. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями и может привести к смерти.

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