Власти Перу объявили тревогу из-за вспышки лихорадки денге

Лима, 24 марта. Министерство здравоохранения объявило санитарно-эпидемиологическую тревогу на территории Перу из-за вспышки лихорадки денге. Об этом сообщает Минздрав страны.

#ElDengueMata ???? | Conoce los síntomas del dengue, zika y chikungunya. Si presentas alguno de estos malestares acude al establecimiento de salud más cercano para recibir atención inmediata. pic.twitter.com/IX7baBOpnL — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) March 23, 2021

Центр эпидемиологии, профилактики и контроля заболеваний Перу указал на необходимость усиления надзора и проведения дезинфекции в связи с распространением лихорадки денге, от которой с начала года погибли семеро из 12 тысяч инфицированных. Количество случаев заражения денге к марту 2021 года в три раза больше, чем в тот же период в 2020 году.

Вспышка заболевания совпадает со второй волной коронавируса и подвергает риску треть населения страны. В целях предотвращения распространения комаров Aedes aegypti, которые переносят лихорадку денге, вирус Зика и чикунгунью, столичные власти провели дезинфекцию некоторых районов Лимы.

Esta tarde, en el Cercado de Lima, cien casas de la Unidad Vecinal Mirones fueron fumigadas como parte de una campaña que continuará en los siguientes días para evitar la proliferación del zancudo transmisor del dengue. pic.twitter.com/5qKPYxLXhw — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) March 23, 2021

«В Лиме были подтверждены несколько случаев денге, бригады уже работают в столице, чтобы ограничить масштабы распространения болезни», — сообщил замминистра здравоохранения Перси Минайя.

Органы здравоохранения объявили тревогу, так как случаи заражения вирусной инфекцией в стране увеличились на 34% по сравнению с тем же периодом в 2020 году. Южноамериканское государство переживает худшую эпидемию денге с 2017 года, когда вирус поразил 68 тысяч человек.

В регионе Мадре-де-Дьос, расположенном в Амазонии, на границе с Бразилией и Боливией, на каждые 100 тысяч жителей приходится 456 случаев заражения, что является рекордным показателем для Перу.

Денге — это вирусная инфекция, распространенная в субтропических и тропических зонах. К общим симптомам относят высокую температуру, головную, мышечную и поясничную боли, тошноту и сыпь. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями и может привести к смерти.