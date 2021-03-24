Уголовное дело «водочного барона» Климца и его сообщников направили в суд

Москва, 24 марта. СК РФ завершил расследование дела в отношении украинского олигарха (так называемого "водочного барона") Павла Климца, Юлии Самойловой и Андрея Грохольского о крупной взятке.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в покушении на дачу взятки в особо крупном размере, посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере и мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, Климец, являясь бенефициаром одного из коньячных заводов в Крыму, столкнулся «со сложной судебно-следственной ситуацией», мешавшей работе завода. Чтобы решить проблему он вместе со своей подчиненной решили дать крупную взятку.

В качестве посредника был привлечен Гор Чудопалов. Бизнесмен Грохольский заявил ему, что за взятку в размере 20 млн рублей он сделает так, что наложенный на завод арест будет снят, а уголовное дело прекращено. На самом деле у Грохольского такой возможности не было. Чудопалов не подозревал об этом, передал ему деньги, а бизнесмен, не сдержав обещание, скрылся с деньгами.

Как уточнили в СК, в отношении Чудопалова дело было прекращено — он раскаялся в содеянном и изобличил своих соучастников.

Дело в отношении Климца, Гороховского и Самойловой будет рассмотрено в Пресненском суде Москвы.