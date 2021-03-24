Отказ Киева от сотрудничества с МВФ приведет к резкой смене власти на Украине

Отказ Киева от сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) приведет к резкой смене власти на Украине. Подробнее — в материале ФАН.

Отказ от сотрудничества

Киев в случае отказа от сотрудничества с МВФ сократит поток иностранных инвестиций. В этом случае на Украине вырастет уровень инфляции, а национальная валюта сильно ослабнет. Такое заявление сделал заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не намерена прекращать сотрудничество с МВФ, так как он для нее не только кредитор, но и советчик по реформам.

«Отказ от сотрудничества с фондом, скорее всего, приведет к росту расходов на обслуживание долга, сокращению притока иностранных инвестиций, давлению на валютные резервы Национального банка. Поэтому правительству придется сокращать дефицит госбюджета, курс гривны будет ослабевать, чтобы нивелировать негативное влияние на платежный баланс, соответственно, инфляция ускорится», — написал Сологуб.

Он считает, что за отказ от сотрудничества с МВФ и право проводить «суверенную экономическую политику» Украине придется платить уменьшением затрат на важные бюджетные проекты.

Лишение политической поддержки

Политолог Максим Жаров отметил, что Украина не может отказаться от «сотрудничества» с МВФ потому, что это «сотрудничество» является для нее обязательным и безусловным.

«Иначе Украина лишится политической поддержки США и Евросоюза, и власть в Киеве сменится за считанные дни. Разговоры об отказе сотрудничать с МВФ ведутся в Киеве в популистских целях, поскольку условия этого «сотрудничества» кабальны даже для большинства «соросят», из которых состоит верхушка украинской власти», — заключил Максим Жаров.

Без МВФ не выжить

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик заметил, что в виде исключения на сей раз украинские должностные лица сказали правду. Без МВФ нынешним киевским правителям не выжить. Все так и есть. Последствия прекращения сотрудничества с МВФ обрисованы весьма реалистично и со знанием дела. Отсутствие иностранных кредитов будет означать крах украинской экономики и дальнейшее резкое падение и без того крайне упавшего за последние семь лет курса украинской валюты.

«А это, в свою очередь, будет означать полный провал бюджетной политики и отсутствие средств на социальные выплаты. И без того не шибко богатые. Также невозможность обслуживания украинского государственного долга. Дефолт Украины по всем внешним обязательствам. При этом говорить о том, что политика последних семи лет поставила Украину на грань экономической катастрофы было бы неверно. На грани катастрофы она находилась в последние годы президентства Виктора Януковича, а сейчас катастрофа уже разразилась», — пояснил Владимир Соловейчик.

По его словам, бюджетные расходы на военную операцию против трудящихся юго-востока Украины и на силовые структуры зашкаливают. И они явно никак не соразмерны уровню доходов украинского бюджета. Но киевские правители с упорством националистов от них не отказываются.

«Без финансовой помощи МВФ в Киеве не смогут продолжать вооруженную агрессию против ДНР и ЛНР, предпринимать провокации против нашей страны, в частности, Севастополя и Республики Крым как субъектов РФ. Тем не менее сбалансировать бюджет, соотнести расходы с уровнем реальных доходов украинское начальство не желает. Отсюда постоянно растущий бюджетный дефицит, галопирующая инфляция и полнейшая зависимость от зарубежных кредитов. Все идет в русле принципов «вашингтонского консенсуса», которыми и руководствуется в своей «реформаторской деятельности» руководство МВФ», — заключил Владимир Соловейчик.

МВФ выпустил прогноз о вымирании Украины. Численность населения страны в ближайшие годы может сократиться на миллион человек.