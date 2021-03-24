Игорь Николаев показал, как весело проводил время в компании Пугачевой и Буйнова

Москва, 24 марта. Певец и композитор Игорь Николаев поздравил своего коллегу и товарища Александра Буйнова с днем рождения и показал архивный снимок, на который попала именитая певица Алла Пугачева.

Александру Буйнову 24 марта исполнился 71 год. В честь этой даты Николаев опубликовал в Instagram фото, на котором он весело проводит время в компании именинника и Примадонны на свежем воздухе. Похоже, снимок был сделан во время приготовления шашлыков.

«Люблю это фото! Вообще люблю нашу теплую компанию и от всей души поздравляю моего друга, коллегу-клавишника и замечательного артиста Сашу Буйнова с днем рождения!» — написал Игорь Николаев.

Композитор пожелал товарищу здоровья, жажды жизни и творчества. Подписчики музыканта тоже присоединились к поздравлениям и оценили снимок с Пугачевой и Буйновым.

«Шикарная компания! С днем рождения, Александр Николаевич! Вы неподражаемый!»; «Александра с днем рождения!!! Любо-дорого смотреть на вашу компанию»; «Наши кумиры!» — написали комментаторы.

Александр Буйнов недавно побывал на праздновании дня рождения сестры композитора Игоря Крутого Аллы. Там певец встретился с онкобольным модельером Валентином Юдашкиным. О раке Буйнов знает не понаслышке — несколько лет назад у исполнителя тоже обнаружили онкологическое заболевание.