Украина может потерять главную водную артерию страны — реку Днепр

Киев, 24 марта. Днепр является главной рекой Украины, а еще она загрязнена пестицидами, тяжелыми металлами, ядохимикатами. Водоем стремительно становится болотом.

Нерадостные новости принес жителям Украины глава министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов страны Роман Абрамовский. В верхнем и среднем течениях реки зафиксировано превышение по вредным веществам. Даже в рыбе из бассейнов Десны, найдены следы ртути.

«Из-за неконтролируемых выбросов предприятий и отсутствия фильтров на ливневках по всей стране Днепр гниет, цветет, мелеет, становится болотом«, — предупредил Абрамовский.

Кроме того, загрязнения приводят к тому, что в Днепре нет течения. Если в ближайшее время не исправить эту проблему, то вода в реке станет неподходящей для питья и перейдет в категорию опасных для человека.

Такие сведения говорят о том, что отсутствие воды из Днепра в Северо-Крымском канале — не большая беда для крымчан. Лучшей альтернативой является вода, которая поступает из горных источников и артезианских скважин. Даже опресненная морская вода — более безопасна.

Власти Украины в апреле 2014 года закрыли шлюзы Северо-Крымского канала и возвели плотину, после чего поступление воды на полуостров полностью прекратилось. Это нанесло удар сельскохозяйственной отрасли в регионе.

Однако меры привели к экологической катастрофе в Херсонской области. В регионе наблюдается засоление и обезвоживание почв. Днепровскую воду выше плотины сбрасывают в Каркинитский залив, который начинает цвести и вызывает массовую гибель морских организмов. Также наблюдается переизбыток воды, а химпродукты и сбросы канализации попадают в грунтовые воды и водопровод. По мнению экспертов, теперь на восстановление экосистемы уйдут годы.

Ранее сообщалось, что Украину может настигнуть дефицит питьевой воды уже через 30 лет. Согласно данным метеорологов, содержание токсичных веществ в реках превышает норму в 30 – 40 раз.