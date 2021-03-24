Троих фигурантов дела о похищении жителя КБР задержали в Нальчике

Нальчик, 24 марта. Правоохранители задержали троих злоумышленников по делу о похищении жителя Кабардино-Балкарии, а также мошенничестве и вымогательстве, сообщили в СКР.

Дело возбуждено сразу по нескольким статьям: «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений», «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью получения имущества в особо крупном размере», «Хищение путем обмана денежных средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

Следствие полагает, что в апреле 2018 года трое жителей Чеченской Республики, а также уроженец КБР и другие лица вступили в преступный сговор и систематически совершали тяжкие и особо тяжкие преступления. В этот же период фигуранты дела применили насилие в отношении жителя Нальчика, похитив его.

За освобождение предполагаемые преступники потребовали у родственников жертвы передать им право собственности на земельный участок с недостроенной гостиницей в Дагестане. После заключения договора они отпустили мужчину. Помимо прочего, они обманом завладели 1 млн рублей, принадлежащем жительнице Нальчика. Суд заключил злоумышленников под стражу.