Софья Эрнст раскрыла, как ей удавалось прятать беременность на съемках «Угрюм-реки»

Москва, 24 марта. Супруга гендиректора Первого канала, актриса Софья Эрнст рассказала, как ей удавалось скрывать беременность во время съемок сериала «Угрюм-река».

Эрнст стала гостьей шоу «Вечерний Ургант» вместе со своим коллегой по сериалу Юрием Чурсиным. Артистка призналась, что прятать живот от зрителей на кадрах было довольно трудно. Из-за беременности создателям «Угрюм-реки» приходилось прибегать к хитростям.

«Я захожу в дом <...>, потом внутренность дома снимают зимой в другом совершенно месте, и там я уже сильно беременная, а потом я выхожу и опять становлюсь худенькая, потому что это снимали летом», — рассказала супруга Константина Эрнста.

Поскольку живот актрисы постоянно рос, вскоре костюмы перестали на ней сходиться. Коллеги смеялись над Софьей Эрнст и советовали ей прятаться за самоваром, хотя иногда она действительно скрывала живот, сидя за столом. Чурсин пошутил, что вместе с увеличением живота планы актрисы становились все крупнее и крупнее. Но все трудности, с которыми столкнулась артистка, стоили того.

«Этому человеку, который тогда с нами снимался, исполнился один год», — отметила Эрнст.

Ранее скандальный блогер, известный под псевдонимом Шура Стоун, пошутил над платьем Софьи Эрнст. Актриса совсем не обиделась и даже разместила его комментарий на своей странице в соцсети.