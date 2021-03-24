Баранец раскрыл несколько вероятных версий касательно гибели экипажа Ту-22М3 под Калугой

Москва, 24 марта. Версий причин трагедии с бомбардировщиком Ту-22М3 под Калугой, которая унесла жизни экипажа самолета, может быть много, заявил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

Стоит напомнить, что накануне на аэродроме Шайковка в Калужской области в результате нештатного срабатывания системы катапультирования самолета Ту-22М3 на земле погибли три члена экипажа.

По словам Баранца, после инцидента в СМИ и соцсетях началось «соревнование сказочников», которые озвучивали нереалистичные версии случившегося. Эксперт связался со знакомым ветераном военной авиации, чтобы прояснить ситуацию, передает «Экономика сегодня».

«Бывший командир такого самолета квалифицированно, интеллигентно и осторожно призвал не спешить с выводами. Слишком многое пока неизвестно», – заявил Баранец.

Он отметил, что версий может быть очень много, в том числе связанных с ошибками при предполетном техобслуживании самолета, а также «случайным нажатием».

В официальном сообщении Минобороны РФ отмечалось, что высота раскрытия парашютов после катапультирования оказалась недостаточной, поэтому летчики получили смертельные травмы. Военный эксперт Владимир Попов подтвердил, что причин для срабатывания катапульты могло быть много, передает телеканал «360».