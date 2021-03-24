Сирийская армия обнаружила схрон террористов в провинции Дейр эз-Зор

Дейр эз-Зор, 24 марта. Военнослужащие Сирийской Арабской Армии (САА) обнаружили склад оружия террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ) при прочесывании южной части провинции Дейр эз-Зор. В операции принимала участие военная полиция РФ.

Тайник был обнаружен в труднопроходимой скалистой местности в окрестностях города Аль-Маядин. На складе боевиков хранились противогазы, стрелковое оружие, гранаты, средства радиосвязи, медикаменты, цистерны, а также большое количество боеприпасов, в том числе и западного производства.

Юго-западные районы провинции Дейр эз-Зор и юго-восточные территории Ракки, а также восток провинции Хама представляют собой так называемый «треугольник смерти». Это пустынное пространство, в котором действуют остатки ячеек ИГ. Зачистке района препятствует американское присутствие и контроль ВВС США над данной местностью.

Периодически отсюда проводятся атаки на правительственные силы. Так, например, 31 декабря 2020 года 28 военнослужащих из состава 4 дивизии САА погибли в результате нападения на автобус. Трагедия произошла во время движения транспорта по маршруту Пальмира – Дейр эз-Зор. Ответственность за атаку взяли на себя террористы ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.