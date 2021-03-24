Электрокары Tesla можно будет купить за биткоины

Вашингтон, 24 марта. Машины компании Tesla теперь можно приобрести с помощью криптовалюты биткоин. Соответствующей информацией поделился глава американской корпорации Илон Маск.

По его словам, вариант оплаты биткоинами будет доступен за пределами Соединенных Штатов Америки в конце текущего года. Американский холдинг Tesla ранее объявил, что инвестировал 1,5 млрд долларов в цифровую монету. Компания также сообщила, что в ближайшем будущем планирует принимать биткоины в качестве способа оплаты своих продуктов. Позже Маск назвал вложения Tesla в криптовалюту безрассудными, передает ТАСС.

Однако предприятие уже заработало 1,08 млн долларов на криптовалюте. Так, биткоин оказался для концерна более выгодным, чем продажа автомобилей. В прошлом году они принесли автогиганту 721 млн долларов. Tesla считается второй публичной компанией по доле биткоинов в портфеле.

Ранее сообщалось, что продажи подержанных электрокаров на российском вторичном рынке выросли на 43% в феврале текущего года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, согласно данным «Автостата».

Российских автолюбителей может ожидать повышение цен на бензин, передает INFOX. К концу года стоимость топлива может подскочить на 14%, считают эксперты Независимого топливного союза (НТС).