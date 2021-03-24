ЦИК России подвел итоги работы за пять лет

Действующий состав Центральной избирательной комиссии РФ завершает свою пятилетнюю работу. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала ключевые итоги этих лет: открытость избирательной системы и разработка новых стандартов, развитие цифровой платформы и борьба с нарушениями.

О том, как проходило последнее заседание нынешнего состава ЦИК, — в материале ФАН.

Внимательное отношение к каждому голосу

За прошедшие пять лет Центральная избирательная комиссия провела более 36 тысяч кампаний всех уровней, рассказала Элла Памфилова, открывая заседание.

«С самого начала работы мы ориентировали избирательные комиссии на жесткое и принципиальное пресечение любых попыток вмешательства в избирательный процесс, принятие решительных мер в случае серьезных нарушений в ходе голосования или подсчета голосов», — сказала она.

За период с 2016 по 2020 годы были признаны недействительными итоги голосования на 87 избирательных участках. Нарушений стало не больше, зато их выявляемость — гораздо выше. ЦИК последовательно проводил такую политику, которой следовали регионы.

«Нам приходилось часто брать на себя ответственность, чтобы проводить очень жесткие, принципиальные решения. Эти решения были необходимы, если мы хотели оздоровить систему, избавиться от нарушений, фальсификаций и предложить механизмы, которые позволяют отражать внешние воздействия», — пояснила глава Центризбиркома.

Она также напомнила об особенности российской избирательной системы. В нашей стране голоса считают не чиновники, а люди, представляющие полный общественный и политический спектр общества. Рассуждения об административном ресурсе внутри комиссий, по мнению Памфиловой, беспочвенны.

«Государственных и муниципальных служащих по закону должно быть не более половины состава комиссии. Нам удалось добиться того, что на сегодняшний день для участковых комиссий этот показатель составляет менее 6%. В ТИК — 27%, в ИКС — 21%», — рассказала она.

Один из примеров бескомпромиссной борьбы с административным ресурсом — признание недействительными результатов досрочных выборов губернатора Приморского края в 2018 году. Памфилова пояснила, что в той ситуации организаторы выборов одновременно столкнулись с реальным административным вмешательством в процедуру выборов с одной стороны, а с другой стороны — с грубым давлением депутатов Госдумы от парламентской партии на комиссию. Однако отстоять независимость избирательной системы удалось.

Кроме того, комиссия выявила факты нарушений на выборах главы Пензенской области в ноябре 2020 года. Данные были направлены правоохранителям, добавила председатель ЦИК.

«Хотела уточнить, что это не то, что сейчас какая-то кампанейщина возникла: арестовали губернатора, заодно возбудили какие-то уголовные дела. Ничего подобного, — подчеркнула она. — Это произошло еще в ноябре, как только избирательной комиссии Пензенской области стало известно о возможных нарушениях. Они тут же собрали все материалы, оперативно нас уведомили и направили представление для проведения проверки сначала в районный отдел МВД. Все было сделано».

Глава Центризбиркома добавила, что по рекомендации комиссии субъекта ТИК Бессоновского района оперативно прекратила полномочия председателей указанных комиссий, где были выявлены нарушения, а также их заместителей и секретарей.

По информации ЦИК, за четыре года возможностью проголосовать по месту нахождения воспользовались 12,7 млн человек. Помимо этого, с 2019 года было организовано дистанционное электронное голосование. Эксперимент проводили в Москве, Курской, Нижегородской и Ярославской областях.

«Задача была — оздоровить избирательную систему России от всякого рода фальсификаций, нарушений и предложить механизмы, которые позволяли бы отражать внешнее воздействие на избирательную систему России», — пояснила глава комиссии.

Важные итоги работы

Элла Памфилова убеждена, что за пять лет ЦИК смог выполнить три главные задачи. Так, комиссия стремилась максимально обеспечить легитимность выборов, а для этого надо было изменить отношение людей к этому процессу.

В результате более чем в половине регионов сменилось руководство избиркомов, которые стали более мобильными, качественными и профессиональными. При этом средний возраст работников этой системы снизился с 50 до 42 лет.

«Еще важный фактор — отражение внешнего давления на систему. Тут тоже многое сделано, — добавила она. — Кроме того, мы обеспечили технологизацию процесса. На основе современных цифровых технологий созданы условия для максимальной прозрачности».

По мнению Эллы Памфиловой, еще одним важным итогом стал тот факт, что в избирательную систему пришло работать больше женщин.

«У избирательной системы — очень женское лицо. Это мягкая сила, которая позволяет выдерживать все те невзгоды, все то, что обрушивается на членов избиркомов. 85% председателей избиркомов — это женщины. В целом представительство женщин увеличилось на всех уровнях, и я этому рада», — обратила внимание председатель ЦИК.

Секретарь ЦИК Майя Гришина добавила, что действующий состав комиссии смог заложить прочный фундамент на будущее. Так, был усовершенствован учет избирателей и работа государственной автоматизированной системы «Выборы».

Легитимность была основным направлением деятельности комиссии, заметила член ЦИК Евгения Орлова. Она напомнила, что процедура регистрации кандидатов и проверка подписных листов, заключения не были конкретизированы, а кандидаты их считали предвзятыми.

«Сейчас кандидаты могут собирать не более половины подписей через портал «Госуслуги». В 2020 году ЦИК разработал соответствующие цифровые сервисы, и в трех регионах прошла апробация этих процедур, — рассказала Евгения Орлова. — Уверена, что новому составу ЦИК будет присуща такая же эффектность».

Напомним, что Центризбирком состоит из 15 человек, из них пять назначаются президентом России, пять — Советом Федерации, пять — Государственной думой.

Ранее президент России Владимир Путин завершил процесс формирования нового состава Центризбиркома. Действующий председатель комиссии вошла в президентский список.

Также в нем значатся Павел Андреев из Общественной палаты России, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, сотрудник Администрации президента РФ Наталья Бударина, декан факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Шутов.

Совфед утвердил зампреда ЦИК Николая Булаева, действующих членов комиссии Бориса Эбзеева и Евгения Шевченко, главу избирательной комиссии Орловской области Людмилу Маркину и главу городского округа Красногорск (Московская область) Эльмиру Хаймурзину. В списке от Госдумы руководитель аппарата фракции «Единой России» Константин Мазуревский, депутат от ЛДПР Александр Курдюмов, а также действующие члены ЦИК Евгений Колюшин, Николай Левичев и Антон Лопатин.

В результате состав Центральной избирательной комиссии обновился более чем наполовину. В новый состав не вошли действующая секретарь комиссии Майя Гришина, члены ЦИК Сиябшах Шапиев, Александр Клюкин, Валерий Гальченко, Сергей Сироткин, Валерий Крюков, Александр Кинев, и Евгения Орлова.

Заседание нового состава комиссии планируется на 29 марта. На первом заседании будет утвержден председатель Центризбиркома, его заместитель и секретарь комиссии. Срок полномочий членов ЦИК составляет пять лет.