Украинец объяснил, почему боится ходить в баню с американцами

Вашингтон, 24 марта. Переехавший в США украинец поделился интересными подробностями о том, как американцы ходят в баню и чем в этом плане отличаются от жителей стран СНГ.

Например, россияне привыкли ходить в парные практически в голом виде, прикрываясь лишь полотенцем. А вот многие граждане Америки посещают сауну в полной экипировке, не снимая с себя ни одежду, ни обувь.

«Вот так они попарятся, попарятся, и потом прямо в этой одежде идут домой. И от них исходит такой, знаете, душок неприятный», — написал пользователь с ником Док на платформе «Яндекс.Дзен».

При этом одежду после сауны они даже не стирают и продолжают в ней ходить, источая очень неприятный запах. В парных всегда есть душевые кабинки, в которых можно помыться. Однако американцы почти никогда ими не пользуются, потому что стесняются ходить друг перед другом голышом.

То же касается и общего туалета. Мужчины, как правило, ищут отдельную кабинку с дверью. Украинский путешественник предположил, что это связано с нередкими случаями домогательств со стороны посетителей саун нетрадиционной сексуальной ориентации. Раздетыми в баню приходят, как правило, иммигранты из европейских и азиатских стран, добавил автор блога.

Американский блогер Джейкоб, живущий в России, ранее сравнил процесс ремонта квартиры в США и в РФ. В первую очередь он отметил различия в отделке стен.