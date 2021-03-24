В Волгоградской области школьница ушла из дома с белым кроликом и не вернулась

Волгоград, 24 марта. В Волгограде и Волжском разыскивают 13-летнюю Лейлу Б. Девочка ушла на улицу, взяв с собой домашнего питомца.

Об исчезновении пятиклассницы сообщил ее отец. Он рассказал, что дочь пропала, при этом на ней были одни шлепки. К поискам школьницы присоединились волонтеры и полицейские.

На вид девочке от 12 до 13 лет. Рост около 160 сантиметров, среднего телосложения, волос волнистый светло-русый. Она была одета в желтую куртку, черную шапку, на ногах розовые шлепки.

Пропавшая уже несколько раз убегала из дома, в прошлом году ее разыскивали правоохранители и родственники. Девочка также нуждается в медицинской помощи.

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