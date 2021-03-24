Пять лет назад начались городские бои за сирийскую Пальмиру

События пятилетней давности по праву можно назвать переломным моментом для всего хода войны в Сирии. 24 марта 2016 года начались городские бои за «жемчужину пустыни» — древний город Пальмира, который был захвачен и разрушен террористами «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1 запрещено в РФ).

Именно в этот день силы Сирийской Арабской Армии (САА) при поддержке ВКС России начали активное продвижение вглубь города и взяли под свой контроль всю его западную часть. Чтобы выдавить подразделения противника в центр Пальмиры, сирийские военные и ополченцы закрепились на всех стратегически важных высотах с трех сторон города.

Наиболее ожесточенные бои завязались в районе гостиничного комплекса «Семирамис». В ходе столкновений правительственным силам удалось сломить оборону противника и заставить его сначала отойти к городскому центру, а затем и вовсе обратить в бегство. Наземное наступление поддерживалось силами российских ВКС, наносивших авиаудары по маршруту поставок и переброски подкреплений ИГИЛ из соседних населенных пунктов. К тому моменту авиация провела 41 боевой вылет и уничтожила 146 объектов боевиков.

Источники в командовании сообщали, что террористы, столкнувшись со столь масштабным наступлением, начали маленькими колоннами бежать в пустыню, где у них не было никаких опорных пунктов. Там их уже поджидало сирийское ополчение, которое уничтожало автомобили с террористами.

Эта операция стала серьезным успехом сирийского правительства: возвращение историко-культурного центра под свой контроль помогло Дамаску остановить процесс уничтожения сирийского наследия, который был запущен ИГ. Фиаско террористов в Пальмире нанесло большой удар по их позициям — в том числе и репутационным: вокруг взятия города была построена мощная пропагандистская кампания «халифата».

Освобождение Пальмиры от присутствия боевиков положило начало масштабной программе по восстановлению ее исторического облика. После того как 27 марта под контроль правительства перешла вся территория города, специалисты Международного противоминного центра ВС РФ начали работу по его разминированию. А сотрудники Института истории материальной культуры РАН в то же время приступили к реставрации разрушенных памятников культурного наследия.

1 Организация запрещена на территории РФ.