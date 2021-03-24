Министр иностранных дел Мексики назвал причины миграционного кризиса в США

Мехико, 24 марта. Глава МИД Мексики Марсело Эбрард встретился с представителями США и перечислил ключевые, по его мнению, причины миграционного кризиса, охватившего южные границы Америки.

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена сложившейся вокруг мексикано-американской границы ситуации. С каждым днем все больше нелегалов пересекают границу Штатов, и у пограничников нет легальных оснований для их депортации.

Для обсуждения проблемы с властями Мексики в Мехико прибыла делегация из главного советника Белого дома по вопросам границы Роберты Якобсон, директора Совета национальной безопасности США по Западному полушарию Хуана Гонзалеса и Рикардо Зуньиги, специального посланника Байдена по вопросам стран Северного треугольника. С американскими дипломатами разговаривал глава мексиканского МИД Марсело Эбрард.

Текущий миграционный кризис, самый серьезный за последние 20 лет, как пишут американские СМИ, связан с попытками администрации нового президента США Джо Байдена демонтировать политические решения его предшественника, экс-президента Дональда Трампа. В результате были сняты почти все ограничения, препятствовавшие нелегалам.

Основным источником нелегалов, штурмующих южные границы Америки, стали страны Северного треугольника, в который входят Гватемала, Гондурас и Сальвадор. С конца 2019 года эти государства страдали от постоянных штормов, а затем их захватила пандемия коронавирусной инфекции. Повальная бедность, коррупция и произвол властей вынуждают людей эмигрировать.

«Никто не должен мигрировать из-за бедности, незащищенности и отчаяния», — сказал Эбрард в совместном заявлении.

Еще одной причиной для потока мигрантов стала дезинформация, просочившаяся в бедные страны Латинской Америки. Многие решили, что раз Байден снимает ограничения, введенные при экс-президенте США Дональде Трампе, граница США открыта для всех желающих.

«Не идите к границе, не пытайтесь мигрировать, она закрыта!» — попыталась образумить мигрантов Роберта Якобсон.

Именно бедность, незащищенность и неоправдавшиеся надежды, которые нечаянно или нарочно дал латиноамериканцам Байден, послужили поводом для столь мощного потока мигрантов, заключил Эбрард. И потому, заключает он, следует размышлять не над тем, куда девать уже прибывших в Америку, а как сделать так, чтобы другие не захотели туда отправляться в поисках лучшей жизни.

«Если мы приложим усилия и будем работать вместе, жители этих стран и Южной Мексики получат такие возможности, что им не понадобится никуда мигрировать», — уверен Эбрард.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало истории мигрантов, уже попавших на территорию США. Многие из них разочаровались в своей цели и уверены, что президент США Джо Байден попросту их обманул.