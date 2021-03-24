Звезда «Кухни» Марк Богатырев назвал счастьем рождение сына

Москва, 24 марта. Известный российский актер Марк Богатырев назвал счастьем появление ребенка в семье. Звезда сериала «Кухня» впервые стал отцом малыша, которого родила актриса Татьяна Арнтгольц.

Радостное событие в жизни актеров произошло чуть более месяца назад. Однако рассказать о пополнении Арнтгольц и Богатырев решили лишь на днях с помощью публикации в Instagram. Супруга артиста пока предпочитает не откровенничать на тему материнства, а вот ее муж активно делится своей радостью с окружающими.

«В дом пришло счастье! Для пап — это другое! Все хорошо прошло в целом. Я счастлив, а что насчет ощущений от отцовства — все это впереди!» — рассказал Богатырев в интервью изданию StarHit.

В социальной сети актер рассказал, что пока только пытается освоить все «премудрости» отцовства. Однако он уже считает свою новую роль «интересной» и с радостью погружается в заботу о ребенке. Сына пара назвала Даниилом.

Для Арнтгольц ребенок стал вторым, в 2009 году она родила дочь Марию от актера и телеведущего Ивана Жидкова. А вот для 36-летнего Богатырева сын стал долгожданным первенцем. Артист часто делится своими размышлениями о наследнике и показывает совместные фотографии. Недавно в Stories звезда сериала «Кухня» опубликовал снимок с зимней прогулки с коляской.