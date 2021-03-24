Москва, 24 марта. Российский биатлонист Алексей Слепов завершил спортивную карьеру из-за допинговых разбирательств. Об этом сообщил личный тренер спортсмена Валерий Хромоножкин.

Осенью 2020 года россиянина подозревали в нарушении антидопинговых правил. Слепов пропустил три тестирования за год, что могло стать причиной отстранения от соревнований сроком на два года. РУСАДА сначала признало биатлониста невиновным, но затем возобновило расследование.

«Мы ждали, что к ноябрю наступит ясность, но решения нет и неизвестно, когда оно будет вообще. После Нового года он как бы уже перегорел. Решил закончить», — рассказал тренер спортсмена в интервью РИА Новости.

Сейчас спортсмен занимается подготовкой детей во Владимире. Хромоножкин подчеркнул, что вероятность возвращения биатлониста к соревнованиям крайне невысок.

Некоторое время назад в Швеции завершился последний этап Кубка мира по биатлону. Росссийский спортсмен Эдуард Латыпов занял второе место в мужском масс-старте.