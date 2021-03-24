Киев, 24 марта. Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по защите национальных интересов страны в сфере авиационных двигателей.

Скандал вокруг национализации завода «Мотор Сич» серьезно подпортил отношения между украинской стороной и Пекином. Китайские инвесторы предприятия подали иски на 3,6 млрд долларов, под вопросом поставки вакцины от COVID-19, произведенной в КНР.

Ранее сообщалось, что идея Администрации президента Украины национализировать «Мотор Сич» может аукнуться для Киева катастрофическими последствиями. Возможно, что Китай признает воссоединение Крыма с Россией в отместку украинской стороне.