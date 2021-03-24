Американец сравнил процесс ремонта квартиры в США и России

Москва, 24 марта. Американский блогер Джейкоб, живущий в России, поделился своим мнением о ремонте в российских квартирах. Он сравнил их с американскими.

Русским и американцам есть чему научиться друг у друга в вопросах ремонта и планировки квартиры. Такое мнение выразил американец по имени Джейкоб, автор блога «Американец о России» на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь блогер отметил различия в отделке стен. Американцы предпочитают их красить, в то время как русские привыкли клеить обои. Если раньше Джейкоба отпугивал такой выбор россиян, то теперь же он считает, что это очень даже неплохой вариант.

«Мне кажется, что если обои будут водостойкими, то это очень хорошо, ведь тогда стены можно с легкостью помыть, чего чаще всего не стоит делать при покрашенных стенах», — поделился американец.

Как и россияне, жители США также могут использовать обои. Однако это может дойти до крайности: обоями обклеивают даже ванные комнаты.

Что касается планировки, то Джейкоб предпочитает американскую схему. Он отметил, что совмещение кухни и гостиной, что часто используется в домах США, намного удобнее. Тем не менее русские граждане переняли этот опыт и также постепенно начали совмещать две комнаты в одну. Важным моментом является и комната ребенка: в Соединенных Штатах ее размещают как можно дальше от родительской. Это связано с тем, что американцы стремятся создать для своего чада личное пространство, что высоко ценится в западной культуре.

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