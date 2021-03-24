Квартиру-помойку с мертвыми грызунами и фекалиями нашли в Новой Зеландии

Веллингтон, 24 марта. «Мусорная квартира» с гниющей пищей и грызунами найдена в Новой Зеландии. В помещении жил дедушка-затворник, который доверху заполнил помещение отходами своей жизнедеятельности.

Захламленную мусором квартиру нашли в городе Палмерстон-Норт на севере Новой Зеландии. Как оказалось, в ней жил пожилой мужчина-отшельник, который буквально все тащил в свою квартиру и почти там не убирался. Так, сотрудники клининговой службы нашли в жилище мертвых крыс, человеческие фекалии, горы одежды и гнилую еду. О настоящей помойке со стенами и потолком сообщает Daily Mail.

Когда клинеры увидели «фронт работ», они запросили у дочери умершего новозеландца круглую сумму за свои услуги, а именно 18 637 долларов за три дня трудовой деятельности. Однако бдительная женщина оспорила их доводы и заявила, что такие расчеты неверны, поскольку существенно превышают первоначальную оценку. Вызванные на место сотрудники экстренных служб определили, что, например, остатки пищи, найденные в квартире, гнили там уже в течение десяти лет.

Собственно, прочесать этот район и в особенности дом затворника было решено, когда мужчина длительное время не выходил на связь и не появлялся в округе.

Обитатель-отшельник оставил дома груды мусора, поверхности, покрытые грязью и сажей, и посуду, испачканную остатками пищи. Инцидент произошел в небольшом городе в 143 км к северу от Веллингтона. В результате из новозеландской столицы и Окленда были посланы сразу три уборщика, чтобы очистить смердящую квартиру и удалить все следы антисанитарии с поверхностей.

«Там были человеческие экскременты и моча, помет грызунов и туши, гнилая еда, коробки с едой, которым было более десяти лет», — заявили специалисты по уборке мест преступлений.

Впрочем, по словам дочери покойного, чек в более, чем 18 тыс. долларов явно завышен и общая стоимость работ должна варьироваться между 15 525 и 17 250 долларами. Женщина рассказала, что, получив тот огромный счет, она выяснила, что цена включает 7750 долларов за рабочую силу, 1245 долларов — за жилье, 903 доллара — за СИЗ и 800 долларов — за питание.

«Когда вы занимаетесь этим видом бизнеса, вам нужно определенное количество сочувствия и понимания, и вы должны быть честны с людьми», — сокрушалась жертва «дельцов».

Новозеландка понимала, что рабочим придется путешествовать и какое-то время жить в помещении, где им предстоит работать. Однако даже в таком случае она была ошеломлена расходами на персонал и на водоструйную обработку. Кроме того, «платой за вызов» в размере 500 долларов, о которой ей никогда не говорили.