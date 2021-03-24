Кипр откроет границы для российских туристов с 1 апреля

Никосия, 24 марта. Названа дата открытия границ Кипра для путешественников из России, сообщили в Госкомитете по туризму острова.

Кипр намерен начать принимать российских туристов с 1 апреля текущего года. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе государственного комитета по туризму островной страны. Кипр готов принимать путешественников, которые сдали анализ на коронавирус и могут предоставить результаты об отсутствии заболевания.

Также турист должен подтвердить, что не контактировал с носителем инфекции. При соблюдении условий можно не сидеть на карантине по прилету на остров.

До этого российским туристам рассказали, как путешествовать по стране на фоне пандемии. В некоторых регионах продолжают действовать ограничения.