Все планы украинского руководства сводятся лишь к военному разрешению ситуации на линии фронта в Донбассе. Таким мнением с ФАН поделился украинский политик, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал условие, при соблюдении которого противостояние в Донбассе прекратится за неделю. По словам министра, этого можно достичь, если Россия прекратит поддерживать мятежные республики. Он добавил, что на этот случай киевские власти уже выработали определенные планы.

«Все пути решения понятны, много раз обсуждались и лежат на столе. А вот чего нет, так это «зеленого света» от Москвы, чтобы двигаться вперед. Способы вывода войск, способы проведения выборов без участия Москвы, все это давно подробно продумано. Если Россия согласится сделать это завтра, конфликт будет завершен через неделю», — указал Кулеба.

Глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что с декабря прошлого года наблюдается ухудшение обстановки на линии фронта в Донбассе. Кроме того, он констатировал снижение эффективности переговоров в Трехсторонней контактной группе по мирному разрешению ситуации в шахтерском регионе.

Украинский политик Алексей Журавко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал, что после захвата Донбассом киевские власти сделают с населением Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, людей будут содержать в специально подготовленных концентрационных лагерях.

«Понятно, о каких планах говорит Кулеба. Предположим, что будет, если чисто гипотетически Россия и ее народ откажется от поддержки Донбасса. Что в этом случае сделать Украина? Она сразу же перекроет границу между народными республиками и Россией. Потом произойдет полная зачистка населения, которое смотрит в сторону РФ, чтит и помнит героев Советского Союза. Людей будут помещать в специально созданные колонии. Произойдет самая настоящая резня. Отмечу еще раз, если российский народ не будет поддерживать ДНР и ЛНР, то Украина завладеет Донбассом», — сказал собеседник ФАН.

Алексей Журавко успокоил жителей Донбасса, заявив, что Российская Федерация не откажется от поддержки ДНР и ЛНР. Он добавил, что «способ» завершить конфликт на линии фронта за неделю просто приснился Дмитрию Кулебе.

«Сегодня Украина собрала для наступления мощную группировку. За неделю у киевских силовиков не получится захватить Донбасс, но за месяц — вполне возможно. Они так запугают народ, что он не сможет больше подняться. Вот такой план у Украины для Донбасса. Я могу с полной уверенностью сказать, что Россия не сдаст Донбасс. И пусть люди не переживают. Это просто Кулебе что-то приснилось, он вышел на балкон, обкурился гашишем, ведь сегодня на Украине все это возможно, и выдал очередной перл», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что генерал-полковник Вооруженных сил РФ Леонтий Шевцов обвинил США в попытках воплотить «хорватский сценарий» на территории Донбасса.