Российские отели увеличили стоимость летнего пребывания туристов

Москва, 24 марта. Размещение в гостиницах туристических городов России на лето в среднем подорожало на 15-20%. Об этом сообщили туроператоры и представители отельного бизнеса.

Рост цен зафиксирован по всей стране — от Казани до Калининграда, от Крыма до Краснодарского края, отметила глава туроператора Premiera Travel Марина Самородская. Сервисы бронирования подтвердили эту тенденцию цен, отметив, что уже в марте подорожание стало еще более заметным.

Так, согласно данным сервиса Ostrovok.ru, с 1 по 15 марта средняя стоимость одной ночи в гостинице Краснодарского края в среднем возросла на 35%, в Санкт-Петербурге — на 30%, а в Крыму — на 15%. Отельеры повышают стоимость с целью погасить кредиты, которые оформили в период простоя, сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка.

«Это не конец: многие отели присылают письма, что с 1 апреля наши контракты на летний сезон перестанут действовать», — добавила Самородская.

При этом для россиян остаются доступны туры с кешбэком по России. Условия приобретения туристических пакетов в рамках данной программы останутся аналогичными прошлому году.