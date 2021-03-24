В Sohu рассказали об интересной реакции России на желание Киева закупить F-35

Пекин, 24 марта. Россия удивила своей реакцией на возможную закупку Киевом дорогостоящих американских истребителей пятого поколения F-35, сообщили обозреватели китайского издания Sohu.

Недавно стало известно о намерениях Киева потратить 12 миллиардов долларов США на закупку американских истребителей пятого поколения F-35. Предполагалось, что такие новости вызовут беспокойство в России, однако в Москве отреагировали весьма интересно, сообщили авторы китайского издания Sohu, передает «ПолитРоссия».

Российские эксперты с иронией отнеслись к планам Киева, поскольку стоимость F-35 очень высока, а Украина и так находится в весьма затруднительном финансовом положении. Но даже если этот контракт все же будет заключен, то он все равно обернется не самыми приятными последствиями, поскольку полеты американских истребителей около российских границ позволят специалистам из РФ получить разведывательные данные об F-35.

«Российские эксперты усмехнулись над Киевом и его масштабными задумками», — констатировали журналисты из КНР.

Эксплуатационные расходы истребителей F-35 невероятно высоки, поэтому украинские военнослужащие смогут воспользоваться ими лишь по самым большим праздникам, отмечается в публикации.

Недавно также сообщалось, что Великобритания может разориться при эксплуатации американских F-35B.