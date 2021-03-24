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Снимок целующихся Волочковой и Баскова вызвал отвращение у россиян

Снимок целующихся Волочковой и Баскова вызвал отвращение у россиян

Москва, 24 марта. Пользователи соцсетей активно обсуждают фото со страстным поцелуем певца Николая Баскова и балерины Анастасии Волочковой.

Снимок, вызвавший бурные эмоции россиян, опубликовал на своей странице в Instagram экс-участник «Дома-2», шоумен Рустам Солнцев. Архивная фотография невероятно развеселила звезду реалити-шоу, поэтому он решил поделиться эмоциями с подписчиками.

Похоже, снимок был сделан во время какого-то светского мероприятия. На фото Басков одет в костюм Юлия Цезаря, а Волочкова — в полупрозрачное платье с блестками. Многие пользователи Instagram принялись шутить, увидев смелый кадр.

«Обменялись энергетикой»;

«Они друг другу батон колбасы передают?»;

«Он ей леденец передает»;

«Он ее сожрет», — поупражнялись в юморе комментаторы.

Многие подписчики Рустама Солнцева не увидели в снимке ничего смешного. Более того, фотография со звездным поцелуем вызвала отвращение некоторых россиян.

«Меня чуть не вырвало»;

«Кто хочет похудеть, вешайте на холодильник»;

«Как некрасиво рты открыли! Могли бы и постараться на камеру»;

«Начало тошнить, Рустам, пожалей нас», — написали в комментариях.

Личность Анастасии Волочковой, видимо, очень интересует Рустама Солнцева. Недавно шоумен сравнил известную балерину с уличным стриптизером.

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