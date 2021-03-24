Госдума приняла закон об ужесточении мер в отношении иноагентов

Москва, 24 марта. Госдума приняла в третьем чтении законопроект об ужесточении требований к деятельности некоммерческих организаций (НКО), которые выполняют функции иностранного агента.

В частности, предлагается установить запрет на регистрацию подразделений иностранных НКО в жилых помещениях. Кроме того законопроектом вводится дополнительное основание для проведения внеплановой проверки.

Как уточняется в пояснительных документах, поправки подготовлены в целях защиты прав и свобод человека, а также интересов общества и государства.