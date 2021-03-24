Китай назвал справедливым свой ответ на санкции Евросоюза

Пекин, 24 марта. Китай уверен в своевременности и справедливости ответных мер на санкции Евросоюза. Об этом рассказали местные журналисты.

Издание «Хуаньцю шибао» заявило, что Поднебесная не будет молча терпеть нападки ЕС в свой адрес. Альянс впервые с 1990-х годов ввел санкции в отношении КНР. Пекин ответил ограничительными мерами против 10 европейских сотрудников и четырех организаций. Китай отреагировал быстро и решительно, а также показал, что не будет мириться с отношением Евросоюза.

Политические документы ЕС от 2019 года обозначают КНР как «институционного противника», но в то же время признают страну «партнером», пишет автор материала. Европейские радикалы пытались с помощью конфликта в сфере прав человека повысить свой статус и напомнить о себе. Однако ошиблись насчет расширения своего влияния.

Китай не намерен терпеть давление Запада и подтвердил готовность дать отпор. Пекин обладает достаточными средствами, чтобы бороться с такими нападками. КНР надеется, что ЕС взвесит плюсы и минусы конфликта.

Москва и Пекин ранее осудили санкционную политику Запада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны не поддерживают геополитические игры с нулевой суммой.