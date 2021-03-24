ВОЗ высоко оценила успех России в борьбе с пандемией

Москва, 24 марта. Россия с успехом стабилизировала ситуацию с распространением коронавируса, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Власти РФ эффективно контролируют меры против COVID-19 на всех уровнях: политическом, техническом, эпидемиологическом и социальном, заявил Клюге в интервью с ТАСС. Эксперт отметил, насколько быстро Россия смогла увеличить объемы тестирования, а также обеспечить необходимое количество больничных коек.

Клюге заявил, что сотрудникам системы здравоохранения России была оказана помощь и поддержка. Медики были героями пандемии, они помогали людям, боролись с вирусом в тяжелых и опасных условиях. В случаях болезни или трагического исхода их семьи получали финансовую поддержку.

Однако он указал и на то, что каждая страна в чем-то преуспела в борьбе с COVID-19, а над чем-то нужно еще поработать. По мнению Клюге, странам нужно усилить первичное звено системы здравоохранения. Директор бюро выразил Правительству России благодарность за международную солидарность. Он сообщил, что представители многих стран отмечали ту или иную помощь от Российской Федерации — в одних случаях это была вакцина, а в других — средства защиты от вируса.

Ранее сообщалось о двойной мутации коронавируса, обнаруженной в Индии. Образцы нового штамма были найдены в небольших количествах.