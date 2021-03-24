В Sohu рассказали, как хитрая уловка РФ помогла оттеснить корабли НАТО от Крыма

Пекин, 24 марта. Тренировка украинских военно-морских сил с кораблями НАТО у берегов Крыма обернулась виртуозным ответом российской стороны, полагают обозреватели китайского издания Sohu.

Недавно в Черном море прошли совместные учения украинского флота и боевых кораблей Североатлантического альянса. Такое мероприятие предстает открытой провокацией против РФ, заявили обозреватели китайского издания Sohu, передает «ПолитРоссия».

Однако Москва нашла способ ответить на такие маневры.

«Россия на фоне учений украинских и западных флотов направила в море свои корабли. Сделано это было таким образом, что иностранные военные оказались сильно ограничены в размахе своих маневров», — отметили обозреватели.

Российские корабли приступили к отработке борьбы с условным оппонентом вблизи крупной группировки НАТО. При этом область возможных действий кораблей Альянса значительно сузилась.

От таких действий западные военачальники явно не были в восторге. Хитрая уловка России стала «звонком» для НАТО, что на любые провокации найдется соответствующий ответ.

Ранее сообщалось, что фрегаты Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» отработали уничтожение вражеских кораблей вблизи учений кораблей НАТО.