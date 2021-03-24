Анастасия Решетова рассказала, каким видит будущего мужчину

Москва, 24 марта. Модель и блогер Анастасия Решетова поделилась с поклонниками своими мыслями о новом избраннике. Знаменитость призналась, что уже определилась, каким должен быть ее мужчина.

По словам блогера, у нее и ее будущего партнера должны совпадать взгляды на жизнь. Но торопиться заводить новые отношения после расставания с рэпером Тимати Решетова пока не планирует. Она добавила, что совместная жизнь с артистом показала ей, каким не должен быть ее избранник.

«Не обязательно, чтобы он был из той же сферы деятельности, что и я (точнее, по-любому, пусть будет не из шоу-бизнеса). Но важно, чтобы мы могли вместе обсудить рабочие моменты, делиться опытом друг с другом. Мне это важно», — написала 25-летняя модель на своей странице в соцсети Instagram.

Она добавила, что загадывать нового жениха не стоит. Иногда судьба преподносит настоящие подарки — людей, с которыми совместная жизнь даже не представлялась. Звезда интернета, по ее словам, сейчас свободна. Единственный мужчина в ее жизни — это сын Ратмир.

Решетова встречалась с Тимати с 2014 года, но в прошлом году пара рассталась. В отношениях с рэпером у блогера родился сын.