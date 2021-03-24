Американские СМИ ставят СССР в пример современному Западу

Бостон, 24 марта. Страны западного мира все чаще пользуются идеями плановой экономики, выдвинутыми главами СССР Владимиром Лениным и Иосифом Сталиным.

Об этом пишет Boston Globe в своем материале под названием «Советский Союз — идея, опередившая свое время?». Мечты о централизованной экономике стали реальностью для множества транснациональных компаний, а алгоритмы согласования спроса и предложения достигли таких высот, о которых в СССР могли только мечтать.

После создания Советского Союза его руководство предложило направлять все доходы акторов рынка в общегосударственный центр в Москву. Из Москвы происходило справедливое распределение средств, помогавшее всем участникам огромного объединенного советского рынка гармонично развиваться. Децентрализация экономики могла нарушить планы роста и развития советского государства, и тогда рынок был заменен научно смоделированными алгоритмами спроса и предложения, что, как утверждает автор, было прорывом, опередившим развитие всего мира на десятилетия.

Производства в СССР должны были трезво оценить свои возможности, а торговые сети — спрогнозировать спрос на различные категории товаров. Исходя из этих данных, чиновники министерств оценивали необходимый объем инвестиций в те или иные элементы инфраструктуры. Полученные данные объединялись в матрицы, а алгоритм, также известный как линейное программирование, оптимизировал производственный план таким образом, чтобы государство достигло поставленных целей, удовлетворяло потребности населения и расходовало оптимальное количество ресурсов, восхищается плановой экономикой эксперт BG.

Boston Globe также затронуло очевидную проблему, с которой столкнулись адепты плановой экономики в СССР — отсутствие необходимых вычислительных мощностей. Поэтому плановый механизм хорошо работал на макроуровне, позволяя государству достигать поставленных целей в металлургии, тяжелом машиностроении и других подобных отраслях. Однако система не справлялась с удовлетворением всех потребностей рядовых советских граждан.

Однако переведите стрелки часов на 30 лет вперед, призывает американский автор, и вы увидите, как абсолютно те же алгоритмы оптимизации спроса и предложения используют такие гиганты ритейла как Alibaba и Amazon, как западные страны одна за другой вводят элементы централизованной плановой экономики в свое управление. Однако если современные корпорации используют алгоритмы спроса и предложения для увеличения своих доходов, СССР, имея такие инструменты в своем распоряжении, наверняка обратил бы их на благо государственной экономики, рассуждает колумнист BG.

И именно разница в подходах к этому действительно мощному инструменту и ставит человечество на распутье, резюмирует автор BG. Либо подобные алгоритмы рано или поздно попадают под прямой или непрямой контроль государства, что уже происходит, например, с проектом китайского миллиардера Джека Ма Alibaba, или техногиганты будут использовать возможности искусственного интеллекта для постоянного роста своих личных доходов. Это и есть загадка, которую загадал еще тридцать лет назад человечеству Советский Союз, и которую предстоит решать нашим потомкам.